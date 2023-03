Podgorica, (MINA) – Na depou Željezničke stanice u Podgorici pronađeno je tijelo muške osobe B.D. (38), potvrđeno je agenciji MINA iz Uprave policije.

Kako je saopšteno iz policije, uviđaj je u toku.

Čeka se odluka tužioca o nalogu za obdukciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS