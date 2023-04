Na Skadarskom jezeru rekordna zapljena protivzakonitih sredstava za izlov ribe

Podgorica, (MINA) – U Nacionalnom parku (NP) Skadarsko jezero zaplijenjena je rekordna količina protivzakonitih sredstava za izlov ribe, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

Iz tog preduzeća su rekli da je, saradnjom Službe zaštite NP Skadarsko jezero, Plovne jedinice Uprave policije i direktora NPCG-a Vladimira Martinovića, u dvodnevnoj akciji oduzeta najveća količina protivzakonitih sredstava u istoriji NPCG-a.

“Među oduzetim sredstvima, našli su se akumulatori, električni pretvarači, sonde i lampe koje se koriste za nezakoniti izlov ribe”, rekli su iz NPCG-a.

Oni su najavili da će se, nakon te akcije, razmotriti pitanje uklanjanja ilegalnih splavova i objekata koji služe za nelegalne aktivnosti.

“Vlasnicima tih objekata će biti dat razuman rok za uklanjanje, nakon čega će (objekti) biti uklonjeni sa državne imovine”, kaže se u saopštenju.

Martinović je rekao da se nada da nevladin sektor i institucije sistema neće više nikada biti na različitim stranama u pitanjima vezanim za životnu sredinu i prirodne resurse Crne Gore.

“Kao što se nadam da smo definitivno ušli u fazu u kojoj pridjev “ekološka“ neće biti samo mrtvo slovo na papiru, već da će u svim našim budućim strategijama predstavljati neupitan uslov i iskreno poštovanu ustavnu obavezu,“ istakao je Martinović.

Iz NPCG-a su podsjetili da je u toku ribolovni zabran na sve vrste riba i vodenih organizama osim jegulje, koji je počeo 15. marta i traje do 15. maja.

“Izlovljavanje ribe tokom ovog perioda krivično je djelo”, istakli su iz NPCG-a.

Oni su podsjetili da je NPCG pokrenuo i kampanju „Stop krivolovu” sa ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja ribljeg fonda i biodiverziteta NP Skadarsko jezero.

“Apelujemo na sve građane da prijave nepravilnosti koje primijete u parku na broj 067000825. Vanpijačnu i nelegalnu prodaju ribe možete prijaviti Komunalnoj policiji na broj 067002005”, rekli su iz NPCG-a.

