Na primorju tokom jula uhapšena 21 bezbjednosno-interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti (RCB) Jug uhapisli su tokom jula 21 bezbjednosno-interesantnu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici tog RCB u julu pojačali preventivni i represivni rad u cilju obezbjeđenja povoljnog stanja bezbjednosti tokom ljetnje sezone.

Navodi se da je, na teritoriji nadležnosti RCB Jug, 1.012 puta izvršena kontrola bezbjednosno interesantnih osoba, što je uvećanje od 51,04 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Izvršene su 43 kontrole ugostiteljskih objekata koja drže ili su česti gosti osobe interesantne sa bezbjednosnog aspekta, što je apsolutno uvećanje u odnosu na jul prošče godine kada nije bilo registrovanih kontrola“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pretreseno 11 objekata čiji su vlasnici ili tu žive bezbjednosno interesantne osobe i podnijeto 14 krivičnih i 36 prekršajnih prijava.

„Uhapšena je 21 osoba koja je interesantna za službu i oduzet jedan komad oružja“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, zbog saobraćajnih prekršaja sankcionisana je 131 bezbjednosno interesantna osoba, što je 151,92 odsto više nego u julu prošle godine.

Iz Uprave policije su poručili da će prioritet službenika RCB Jug i u narednom periodu biti proaktivno preventivno i represivno djelovanje prema toj kategoriji osoba, u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije tokom ljetnje turističke sezone i prevencije izvršenja najtežih krivičnih djela.

