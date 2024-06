Na maturskom ispitu iz CSBH 501 jedinica, na polumaturskom 264

Podgorica, (MINA) – Maturski ispit iz predmeta Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (CSBH) nije položio 501 učenik, a jedinicu iz tog predmeta dobila su i 264 polumaturanta, saopšteno je na konferenciji za novinare Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Direktor Ispitnog centra Miloš Trivić predstavio je rezultate eksternih testiranja, navodeći da nije bilo prepisivanja i da rezultati pokazuju znanje i rad učenika.

Trivić je kazao da je na maturskom ispitu iz CSBH 501 učenik dobio jedinicu, dodajući da je zabrinjavajuće mali broj odličnih ocjena iz tog predmeta.

Prema njegovim riječima, samo 102 učenika dobila su odličnu ocjenu, dok diplomu “Luča” ima preko 300 učenika.

“Ovakav ishod rezultat je rada MPNI i Ispitnog centra”, rekao je Trivić, ukazujući na nove pravilnike kojima su uklonili nedostatke, ali i uvođenje detektora zahvaljujući kojima su onemogućene zloupotrebe mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja.

“Napravili smo veliki iskorak. Prepisivanja nije bilo, pred nama je rezultat rada i znanja učenika”, kazao je Trivić.

Kako je rekao, u odnosu na prethodne godine broj nedovoljnih ocjena je od dva do tri puta veći, dok je broj odličnih oko četiri puta manji.

Trivić je kazao da su učenici gimnazije imali bolji uspjeh u odnosu na učenike strucnih škola.

Prema njegovim riječima, učenici gimnazije dobili su 51 jedinicu na maturskom ispitu iz BSBH, dok su učenici stručnih škola dobili 450 jedinica.

Kako je dodao, najviše učenika gimnazije ima ocjenu tri, a u stručnim školama dvojku.

Trivić je kazao da su na testiranju na kraju osnovne škole 264 učenika dobila ocjenu jedan, dok je na kraju školske godine samo 56 učenika imalo tu ocjenu.

Sa druge strane, kako je naveo, na kraju školske godine bilo je 1.620 petica, dok je na testu 591 učenik dobio peticu.

Prema riječima Trivića, i iz matematike je na kraju školske godine bilo 187 nedovoljnih ocjena, dok su na eksternoj maturi bile 1.244 jedinice.

Trivić je naveo i da je šest učenika koji su na kraju školske godine imali peticu, na testu dobilo nedovoljnu ocjenu.

“Bilo je 1.397 petica na kraju školske godine, a na eksternoj maturi 394”, rekao je Trivić.

On je kazao da su rezultati za engleski jezik za nijansu bolji u odnosu na prošlu godinu, navodeći da je to rezultat interesovanja djece za taj predmet.

Prema njegovim riječima, disbalans između ocjena i rezultata i za taj predmet postoji, ali je blaži.

Trivić je naveo da su rezultati lošiji i za predmete fizika, hemija i geografija.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da su rezultati ovogodišnjeg testiranja učenika na kraju osnovne i srednje škole pokazali realno stanje u crnogorskom obrazovanju.

“Ovo je realno stanje, možemo biti zadovoljni ili ne rezultatima, ali prvi put, poslije nekoliko decenija, mi imamo realno stanje”, rekla je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, to je odlična polazna osnova za oporavak obrazovnog sistema na svim nivoima.

Jakšić Stojanović je istakla da postoji dizbalans između ocjena koje su učenici imali na kraju školske godine i rezultata testova, kao i između ocjena koje su na testiranju dobili nosioci diplome “Luča”.

“Godinama smo se lagali kada su u pitanju rezultati i bez tog podvlačenja crte mi ne možemo napraviti nikakve iskorake”, kazala je Jakšić Stojanović.

Ukazujući na ranije prakse i slučajeve zloupotrebe mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, Jakšić Stojanović je rekla da su preduzeli sve mjere kako bi ove godine testiranje bilo sprovedeno na adekvatan način.

“Preduzeli smo sve mjere da do toga ne dođe i po prvi put imamo realnu sliku kada je u pitanju obrazovni sistem”, rekla je Jakšić Stojanović.

Na pitanje novinara o koracima koje će preduzeti, Jakšić Stojanović je kazala da, na nivou Ministarstva i Ispitnog centra, analiziraju situaciju kako bi identifikovali propuste i osmislili mjere.

Prema njenim riječima, stručni konsultanti će analizirati disbalans koji postoji između ocjena i rezultata testova.

Kako je dodala Jakšić Stojanović, u narednom periodu će raditi na edukaciji nastavnika, poboljšanju infrastrukture u školama, ali i dodatnom opremanju učionica.

„Neophodne su aktivnosti koje se odnose na podsticanje najboljih, i nastavnika i učenika“, rekla je Jakšić Stojanović, dodajući da je posebnu pažnju neophodno posvetiti i kriterijumima ocjenjivanja.

Prema njenim riječima, pažnja se mora posvetiti i diplomi „Luča“, a radiće se i na izmjeni planova i programa, ali i udžbenika.

