Na izborima 23. oktobra pravo glasa ima oko 350 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Podgorici i još 13 opština, koji će biti održani 23. oktobra, glasačko pravo ima oko 350 hiljada građana, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Najviše glasača je u Glavnom gradu, 143.523, u Baru 39.854, Bijelom Polju 39.469, Pljevljima 24.592, a u Rožajama 22.806.

U Budvi ima 18.783 glasača, Danilovgradu 13.179, Zeti 12.524, Tivtu 11.993, Plavu 9.364, Kolašinu 6.097.

Na Žabljaku biračko pravo ima 3.031 građanin, Plužinama 2.382, a u Šavniku 1.968.

Uvid u birački spisak glasač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica svakim radnim danom od osam do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu.

U Podgorici se to pravo može ostvariti od osam do 17 sati.

“Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me.

“Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je MUP, uoči održavanja lokalnih izbora, oformio „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820.

“Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem mjestu glasa”, naveli su iz MUP-a.

Jedinstveni broj 19820 je besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.

Kako su kazali iz MUP-a, Call-centar radiće svakog dana, od 14. oktobra, od osam do 20 sati, a 23. oktobra (na dan izbora) od sedam do 20 sati.

“Građani će pozivanjem ovog broja moći i da prijave eventualne nepravilnosti vezane za izborni proces”, kaže se u saopštenju.

