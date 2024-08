Na graničnom prelazu u Ulcinju oduzeto vozilo visoke klase

Podgorica, (MINA) – Službenici Stanice granične policije Ulcinj su, na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, privremeno oduzeli vozilo koje potražuje NCB Interpol Njemačke, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici u nedjelju izvršili granične provjere državljanina Njemačke K.M. (47), kao i vozila visoke klase kojim je upravljao, marke Mercedes-Benz.

Iz policije su rekli da je vrijednost vozila koje je oduzeto oko 219 hiljada EUR.

„Provjerom kroz policijske baze podataka, u saradnji sa NCB Interpol Podgorica, utvrđeno je da je njemački NCB Interpol raspisao potragu za vozilom“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj od K.M. su prikupili potrebna obavještenja, a oduzeto vozilo biće predmet daljih kriminalističkih vještačenja.

