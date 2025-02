Na GP Kula uhapšene dvije osobe po međunarodnim potjernicama

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije su, na graničnom prelazu (GP) Kula, uhapsili dvije osobe koje se potražuju na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je uhapšen njemački državljanin V.I. (30), koji se potražuje po međunarodnoj potjernici Interpola Hag, shodno naredbi Okružnog suda u Overijsselu.

Kako su kazali, V.I. se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora od pet mjeseci, zbog izvršenog krivičnog djela trgovina, prodaja, primanje ili proizvodnja narkotika iz holandskog Zakona o opijumu.

Iz policije su naveli da je na GP Kula uhapšen i M.R. (38) sa Kosova, za kojim je međunarodnu potjernicu raspisao UNMIK Kosovo.

“On se potražuje radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od godinu i četiri mjeseca po presudi Osnovnog suda u Đakovici, zbog krivičnog djela neovlašćena trgovina, držanje, distribucija i prodaja opojnih droga i psihotropnih supstanci”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sudija za istragu Višeg suda u Bijelom Polju odredio V.I. i M.R. ekstradicioni pritvor.

