Na Cetinju 11 mrtvih i šestoro povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šest povrijeđeno, potvrđeno je Javnom servisu iz Uprave policije.

Među povrijeđenima je i pripadnik policije.

Tragediji je, kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, prethodio porodični sukob, nakon čega je napadač nasumice pucao na prolaznike na ulici.

Napadač je pucao i na policiju, a u tom obračunu je ubijen.

U cetinjskoj bolnici hospitalizovane su četiri ranjene osobe, dok su dvije transportovane u Klinički centar Crne Gore.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je 34-godišnji muškarac, koji je pucao i na djecu.

Pucnjava se dogodila oko 16 sati.

Dio grada u kom se dogodila pucnjava je blokiran, pojačano je prisustvo policije, a okupio se i veliki broj građana Cetinja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS