Na Aerodromu Podgorica uhapšen turski državljanin

Podgorica, (MINA) – Državljanin Turske S.C. (34) uhapšen je danas na Aerodromu Podgorica po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Ankara, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da S.C potražuje sud u Bursi, radi izvršenja kazne zatvora od devet godina i sedam mjeseci.

Kako su pojasnili, S.C. je na zatvorsku kaznu osuđen zbog izvršenog krivičnog djela prevara, na način što se lažno predstavljao kao policijski službenik.

“On će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na realizaciji ciljanih potraga, razmjeni obavještajnih i operativnih podataka i informacija u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih osoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS