MVP: Procedura imenovanja ambasadora da ostane predmet komunikacije institucija

Podgorica, (MINA) – Procedura izbora i postavljenja ambasadora treba da ostane predmet komunikacije institucija, a ne medijskih nastupa predsjednika Jakova Milatovića i članova njegovog kabineta, poručili su iz Ministatstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog Vladinog resora su, reagujući na izjavu Milatovića da su za ambasadore u nekim državama bili predloženi najbolji prijatelji premijera Milojka Spajića i ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića, koji nemaju nikakvu povezanost sa diplomatijom, kazali da je Milatović vođen subjektivnim, a ne nacionalnim interesima.

“MVP još jednom apeluje da procedura izbora i postavljenja ambasadora i šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore ostane predmet komunikacije i saradnje institucija, kao što Ustav i Zakon nalažu, a ne medijskih nastupa Predsjednika i članova njegovog kabineta”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, cilj tih medijskih nastupa je da se cjelokupan proces i/ili pojedinačna rješenja blokiraju i to na način što će se krajnje neprofesionalno i manipulativno dovoditi u pitanje vođenje politike i odluke Vlade i MVP.

Iz MVP su podsjetili da je u procesu konsultacija sa Vladom Milatović dao saglasnost na 12 od 16 predloženih kandidata i da je Vlada, uvažavajući ustavne nadležnosti i poštujući Predsjednika, uvažila njegovo mišljenje.

“Od usaglašenih 12 kandidata, Vlada je, nakon pokretanja formalne procedure i dobijanja odgovora država prijema, dalje procesuirala prema kabinetu Predsjednika osam formalnih predloga, u skladu sa važećom procedurom”, pojasnili su iz MVP.

Oni su kazali da je, od predloženih osam, iako su prethodno svi usaglašeni u procesu konsultacija, Milatović odlučio da, kako su naveli, selektivnim pristupom mišljenje nadležnog skupštinskog odbora zatraži za samo pet kandidata.

“Time što preostala usaglašena i formalno procesuirana rješenja dovodi u pitanje nakon što su kandidati prošli provjere međunarodnih partnera i dobili agremane, Predsjednik stavlja diplomatsku službu u poziciju koja potencijalno narušava kredibilitet i ugled zemlje”, poručili su iz MVP.

Oni su ocijenili da se stiče utisak da Milatović sve to čini iz isključivo ličnih političkih interesa.

“Vođen subjektivnim, a ne nacionalnim interesima, demonstrirajući potpunu neozbiljnost i odsustvo odgovornosti u vršenju najviše državne funkcije”, kazali su iz MVP.

Kako su naveli, s obzirom na to da Milatović odbija da poštuje interni karakter procesa izbora ambasadora i time krši zakonsku obavezu čuvanja podataka, i da ne prestaje da svojim polutvrdnjama i poluinformacijama dezinformiše javnost i time ugrožava interes Crne Gore da što prije popuni upražnjena ambasadorska mjesta, MVP je primorano da još jednom reaguje.

Iz tog Vladinog resora su istakli i da je MVP selekciju potencijalnih kandidata vršilo isključivo na osnovu kvalifikacija i profesionalnih referenci, što je lako provjeriti jednostavnim uvidom u njihove, respektabilne biografije, a što je i učinjeno tokom vanjskopolitičkih konsultacija sa Milatovićem.

“MVP neće ulaziti u dalju raspravu sa Predsjednikom, ko je i na koji način komunicirao sa potencijalnim kandidatima i čija je zasluga manja ili veća u procesu koji je, zbog postupaka Predsjednika, još uvijek bez rezultata”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS