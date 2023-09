MVP: Crna Gora osuđuje napad na policiju Kosova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora najstrože osuđuje današnji napad na policiju Kosova, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) i apelovali na deeskalaciju tenzija.

Nakon što je jutros na području Zvečana, ubijen jedan pripadnik kosovske policije a trojica povrijeđena, situacija na sjeveru te države i dalje je napeta. Prema posljednjim informacijama policije, ubijena su tri napadača, dok su četvorica uhapšena.

Iz Ministarstva su na mreži “X” uputili izraze saučešća povodom ubistva policajca, uz želje za oporavak povrijeđenima.

“Apelujemo na deeskalaciju tenzija i podržavamo rad na terenu, i pozivamo na punu istragu”, rekli su iz MVP.

Oni su kazali da odgovorni za taj čin moraju biti privedeni pravdi.

