MUP: Stečeni uslovi za osnaživanje policijskih redova

Podgorica, (MINA) – Usvajanjem izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima stekli su se preduslovi za osnaživanje policijskih redova, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova dodajući da će biti zapošljeno 1,5 hiljada službenika.

U Skupštini su u subotu, na predlog Vlade, odnosno MUP-a, usvojene izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima.

Iz MUP-a su kazali da je jačanje kadrovskih kapaciteta jedan od ključnih prioriteta u svobuhvatnom reformskom procesu bezbjednosnog sektora.

„Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima stekli su se preduslovi da osnažimo policijske redove, posebno imajući u vidu višegodišnji problem nedostatka kadrova”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da predloženi model zapošljavanja u Upravi policije u vanrednim okolnostima, kakva jeste trenutni nedostatak od 1,5 hiljada službenika, omogućiće mladim ljudima koji su obavili stručno osposobljavanje u policije ili u nekom od drugih organa obavještajno-bezbjednosnog sektora, da dobiju priliku da rade na poslovima za koje su se školovali.

„Tako, između ostalog, činimo dodatan napor da zaustavimo odlazak mladih iz Crne Gore i dajemo mogućnost da rade u interesu svoje države i građana”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će svi bivši službenici koji su iz egzistencijalnih razloga u proteklim godinama napuštali Upravu policije, moći da se prijave na javne oglase i zasnuju radni odnos u policije.

„Na taj način svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom daće veliki doprinos našoj zajedničkoj borbi, ne samo protiv kriminala i korupcije, već i borbi da svaki pojedinac u Crnoj Gori bude bezbjedan”, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da borbu za bezbjedno društvo nastaviće i policijski službenici koji ispunjavaju ili će uskoro ispuniti uslove za penzionisanje po povlašćenim uslovima.

„Jer izmjene zakona propisuju i prolongiranje roka za ostvarivanje uslova za penziju po povlašćenim uslovima do 31. decembra 2028. godine”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su izmjene i dopune krovnog zakona za MUP samo jedan u nizu koraka koje menadžment preduzima u cilju unapređenja svih segmenata rada.

„Svjesni i drugih nedostataka trenutno važećeg Zakona o unutrašnjim poslovima već u septembru pristupiće se sveukupnoj analizi, a zatim i radu na novom zakonskom rješenju”, zaključuje se u saopštenju.

