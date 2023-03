MUP nije u obavezi da dostavlja obavještenje o promjenama u biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – Ministarsto unutrašnjih poslova (MUP) nije u obavezi da biračima dostavlja obavještenje o promjenama u biračkom spisku, jer takva obaveza nije propisana Zakonom o biračkom spisku, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Oni su to kazali nakon što ih je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao da objave podatke o promjenama biračkih mjesta, u susret predsjedničkim izborima.

Iz MUP-a su podsjetili da birači mogu izvršiti uvid u birački spisak direktno u područnim jedinicama i filijalama Ministarstva, kao i preko internet portala www.biraci.me.

Oni su objasnili da na tom portalu građanin, unosom broja lične karte ili putne isprave, može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

„Birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom sertifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, kako bi građanin bio u mogućnosti da izvrši uvid u birački spisak na taj način, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju sertifikata u elektronskoj ličnoj karti.

Iz MUP-a su podsjetili da se uputstvo za aktiviranje sertifikata nalazi na internet stranici https://ca.elk.gov.me .

Oni su kazali da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija (OIK), na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, odnosno MUP-a, najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora.

Kako su kazali, OIK, najkasnije deset dana prije održavanja izbora, oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu.

“Sa tim u vezi, jasno je da donošenje rješenja o određivanju biračkih mjesta nije u nadležnosti ovog Ministarstva, već opštinskih izbornih komisija”, istakli su iz MUP-a.

MUP je, kako se navodi, u skladu sa Zakonom o biračkom spisku, a shodno rješenjima o određivanju biračkih mjesta koje su donijele nadležne OIK, evidentiralo navedena biračka mjesta u biračkom spisku.

„Shodno članu četiri Zakona o biračkom spisku u okviru biračkog spiska razvrstavaju se podaci o biračima za područje jedinice lokalne samouprave, i po biračkim mjestima određenim za jedinicu lokalne samouprave, a koja biračka mjesta, kako smo već naveli, određuje opštinska izbora komisija“, kazali su iz MUP-a.

Kako su naveli, članom 68 Zakona o izboru odbornika i poslanika, propisano je da Ministarstvo nadležno za biračke spiskove dostavlja obavještenje o izborima biračima, najkasnije sedam dana prije dana održavanja izbora, putem pošte kao običnu pošiljku na adresu stanovanja.

Iz MUP-a su naveli da je Ministarstvo to i učinilo u zakonom predviđenom roku u susret izborima za predsjednika Crne Gore, koji će biti održani 19. marta, posredstvom Pošte Crne Gore, na način propisan odredbama navedenog zakona.

„Napominjemo da MUP nije u obavezi dostavljati biračima obavještenje o promjenama nastalim u biračkom spisku, imajući u vidu da takva obaveza nije propisana Zakonom o biračkom spisku“, ističe se u saopštenju.

Navodi se da MUP u roku od 48 sati od dana raspisivanja izbora, kao i roku od 48 sati od dana zaključenja biračkog spiska, objavljuje u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori, kao i na svojoj internet stranici, numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave.

„U odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou, a koji između ostalog, sadrži i podatke o broju birača kojima je promijenjeno biračko mjesto zbog otvaranja novog ili ukidanja postojećeg, odnosno podjele na više biračkih mjesta ili promjene adrese stana“, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a su podsjetili da je taj Vladin resor, uoči održavanja predsjedničkih izbora, oformio Kol centar /Call-centar/ sa jedinstvenim brojem 19820.

„Pozivanjem tog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa“, pojasnili su iz Ministarstva.

Oni su istakli da je jedinstveni broj 19820 besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.

„Call-centar MUP-a radi svakog dana počev od petka, 10. marta, od osam do 20 sati, dok će u nedjelju, 19. marta, raditi od sedam do 20 sati“, navodi se u saopštenju.

