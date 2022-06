Mugoša vodio crnogorsku selekciju do pobjede u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Bukureštu selekciju Rumunije 3:0, u utakmici četvrtog kola Grupe B Lige nacija.

Crna Gora je dobila i prvi međusobni duel u Podgorici 2:0.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ima i poraz u Helsinkiju od Finske 2:0 i remi sa Bosnom i Hercegovinom 1:1.

Rumunija je izgubila i u Zenici od BIH 1:0, dok je pred svojim navijačima slavila protiv Finske 1:0.

Crna Gora povela golom Stefana Mugoše u 43. minutu.

On je iskoristio ubacivanje Marka Jankovića i glavom savladao rumunskog golmana Florina Nitu.

Isti igrači bili su glavni akteri i akcije kod drugog gola u 56. minutu.

Mugoša je, nakon asistencije Jankovića, glavom pogodio rumunski gol.

Veče za pamćenje kompletirao je u 63. minutu, preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca u donji desni ugao.

Mugoša je drugi crnogorski fudbaler koji je u nacionalnom dresu upisao het-trik, nakon Stevana Jovetića protiv Jermenije u junu 2017. godine.

Crna Gora je do vođstva mogla i u 31. minutu, ali je Aleksandar Šćekić, nakon kornera Jankovića, za malo bio neprecizni.

Najbolju priliku za Rumuniju imao je Marin u 45. minutu, ali je golman Milan Mijatović sjajno intervenisao i odbio loptu do prečke.

Odbijena lopta stigla je do Mariusa Stefaneskua, ali je Mijatović upisao da ustane za zemlje i odbrani zicer.

Kod rezultata 2:0 sudija je u 61. minutu poništio gol rumunskoj selekciji zbog ofsajda Georgija Puškaša.

U drugom meču te grupe selekcija BIH pobijedila je u Zenici Finska 3:2.

Reprezentacija BIH, dva kola prije kraja takmičenja, ima osam bodova.

Crna Gora je osvojila sedam, Finska četiri, a bod manje Rumunija.

Crnogorska selekcija u petom kolu, 23. septembra, biće gost BIH.

