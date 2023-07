Mugoša: SDP podnio prigovor na izborni proces u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska parija (SDP) podnijela je Državnoj izbornoj komisiji (DIK) prigovor na izborni proces u Kolašinu, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša Radiju Crne Gore.

U obrazloženju prigovora navodi se da je Opštinska izborna komisija (OIK) Kolašin donijela rješenje o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu broj 1 – JU SMŠ “Braća Selić” i ponavljanju izbora na tom biralištu, prenosi Portal RTCG.

Kako se pojašnjava, ta odluka nije osporena, odnosno ostala je na pravnoj snazi, ali OIK Kolašin nije postupio po njoj.

Prigovor DIK-u podnio je i građanin Žarko Dragićević, koji je tražio da se utvrdi validnost navoda Vladimira Leposavića o neregularnostima.

