Mugoša: Rezultat u Podgorici dobar, ali ispod očekivanja

Podgorica, (MINA) – Rezultat koji je koalicija Svi za naš grad ostvarila na lokalnim izborima u Podgorici je vrlo dobar, ali ispod očekivanja, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Koalicija Svi za naš grad, koju je predvodio Ivan Vuković, osvojila je 38,1 odsto glasova, odnosno 24 mandata.

“Rezultat u Podgorici vrlo dobar. Naravno, ispod očekivanja”, naveo je Mugoša na Tviteru.

On je kazao da je kampanja bila kvalitetna, pozitivna, bazirana na konkretnim rezultatima i realnim obećanjima, bez partijskih isticanja.

“Očigledno da je u Crnoj Gori nešto drugo važnije”, dodao je Mugoša.

On je rekao da su odlični rezultati Vukovića u prethodne četiri godine za ponos.

