Mugoša: Predlažu se izmjene zakona kojima se smanjuju studentski krediti i stipendije

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju suštinski se smanjuju iznosi studentskih kredita i stipendija, saopštio je šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da se te zakonske izmjene predlažu “ispod radara”.

Mugoša je podjsetio da je zahvaljujući zakonskoj inicijativi SD-a, koja je usvojena prije dvije godine, povećan iznos studentskih stipendija i kredita.

“U zakonu smo definisali da iznos studentskih kredita ne može biti niži od 25 odsto minimalne zarade, a stipendije ne mogu biti niže od 50 odsto minimalne zarade”, pojasnio je Mugoša.

Prema njegovim riječima, to je bio čvrst zaštitni mehanizam jer je utvrđena donja granica, dok je Vlada mogla da utvrdi i veći iznos od toga.

Mugoša je kazao da se sada to rješenje ukida, u situaciji kad bi novi iznosi stipendija i kredita trebalo biti usaglašeni sa novim iznosima minimalne zarade.

“Predlaže se da visinu utvrđuje Vlada u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava”, naveo je Mugoša.

