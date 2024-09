Mugoša: Nastavlja se urušavanje parlamenta

Podgorica, (MINA) – Urušavanje crnogorskog parlamenta nastavljeno je današnjim otkazivanjem sjednice, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza (ES) Boris Mugoša.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je ranije da je, na zahtjev Vlade, odgođena rasprava o predlogu Zakona o elektronskim komunikacijama i izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Mugoša je na društvenoj mreži X naveo da je on član Kolegijuma i da niko od poslanika nije obaviješten o dopisu Vlade.

On je naglasio da Skupština “nije njen predsjednik Andrija Mandić, već svi poslanici”.

“Sjednicu danas nije bilo moguće odgoditi (odložiti) nego otkazati, jer se može odgoditi samo sjednica koja je počela, a ova danas nije počela”, rekao je Mugoša.

Kako je dodao, Mandić je sa informacijom o dopisu Vlade trebalo da obavijesti javnost na presu, a ne u sali.

“Jer nije ni mogao započeti sjednicu koja je, shodno dopisu Vlade, trebalo da bude otkazana”, dodao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, mandat bi trebalo vratiti građanima.

“Kao što sam sinoć nakon podgoričkih izbora rekao – treba vratiti mandat građanima i ići na vanredne parlamentarne izbore, jer ovo više nema nikakvog smisla”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS