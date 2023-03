Mugoša: Izborni dan protekao relativno mirno

Podgorica, (MINA) – Izborni dan protekao je relativno mirno i u demokratskoj atmosferi, kazao je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

On je rekao da DIK-u formalno nijesu prijavljeni veći problemi.

Mugoša je objasnio da se eventualni prigovori prvo podnose opštinskim izbornim komisijama (OIK), a nakon toga DIK-u.

“Relativno miran izborni dan, koji je protekao u demokratskoj atmosferi, ukoliko izuzmemo one početne probleme koji su se ticali rada na elektronskom uređaju i njegove aktivacije, i određenih nepravilnosti koje su se rješavale u hodu“, kazao je Mugoša.

On je dodao da je ovo bio jedan uobičajeni izborni dan, koji nije iziskivao neke intervencije DIK-a, osim onih redovnih konsultacija stručne službe sa predstvanicima OIK-a, u smislu davanja stručne podrške u vezi svih tehničkih aspekata sprovođenja izbora.

„U tom dijelu smo zaista svjedočili jednoj relativno mirnoj, demokratskoj atmosferi“, ponovio je Mugoša u live-u na YT kanalu CDT-a.

On je, odgovarajući na pitanje kada se može očekivati da DIK proglasi konačne rezulatate, kazao da je rok da birački odbori dostave izvještaje i zapisnike sa biračkih mjesta opštinskim izbornim komisijma 12 sati od zatvaranja birališta.

„Nakon toga OIK utvrđuju rezultate na teritoriji svoje opštine, u roku od 12 sati, a nakon toga DIK ima isti rok da utvrdi privremene rezultate izbora“, naveo je Mugoša.

On je rekao da će mnogo zavisti od ažurnosti biračkih odbora, kada će oni dopremati izborni materijal u OIK, kao i samih OIK-a, kada će ga one dostavljati DIK-u.

„Krajnji zakonski rok je utorak u osam sati, ali se nadam da će to biti i ranije“, dodao je Mugoša.

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica kazao je da je odziv birača očekivano na nivou prethodnih predsjedničkih izbora.

„Naravno nikada ne treba upoređivati odziv na predsjedničkim i parlamentranim, jer to nijesu isti izbori, a naročito ne treba upoređivati sa odzivom iz 2020. godine“, dodao je Koprivica.

On je rekao da je izborni dan bio relativno miran.

„Ljudi koji su sprovodili izbornu proceduru, birački odbori, OIK i DIK, su svoj posao odradili kako treba. Ovo danas je prihvatljiv izborni dan za jednu demokratsku zajendicu“, naveo je Koprivica.

Govoreći o ključnim problemima, on je podsjetio da je biračko mjesto u selu Dubrovsko u Šavniku zatvoreno.

„Iz OIK- nam je potvrđeno da neće biti ni otvorano. Imali smo u Pljevljima iznošenje listića, neku verbalnu čarku u Bijelom Polju“, dodao je Koprivica.

