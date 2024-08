MPNI: Predložili smo povećanje studentskih stipendija i kredita, a ne umanjenje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) iniciralo je Izmjene Zakona o visokom obrazovanju s ciljem povećanja, a ne smanjenja studentskih stipendija i kredita, kako to pokušavaju da predstave pojedini politički akteri, saopštili su iz MPNI.

Iz tog Vladinog rekli su da je njihovim predlogom, koji je dobio pozitivno mišljenje Ministarstva finansija, predviđeno da iznos studentske stipendije sa 225 EUR bude povećan na 300 EUR.

„Dok će iznos studentskih kredita čiji je dosadašnji iznos bio u rasponu od 112 do 161 eura iznositi od 150 do 214 EUR, za šta su sredstva predviđena rebalansom budžeta“, dodaje se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da su uputili Predlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju u sklopu izmjena seta zakona kojima bi se omogućila implementacija programa Evropa sad 2.

Oni su pojasnili da su predložene izmjene inicirane radi usaglašenosti Zakona o visokom obrazovanju s propisima kojima se reguliše minimalna zarada u Crnoj Gori, a čije uvećanje je predviđeno programom Evropa sad 2.

„Predlažući zakonsko rješenje kojim će se visina naknade studentskih kredita i stipendija određivati Odlukom Vlade, MPNI i Vlada imaju prosperitetno razmišljanje koje ima za cilj da omogući jednostavniju izmjenu visine naknade studentskih kredita i stipendija, samo i isključivo u cilju njihovog uvećanja, a nikako umanjenja“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da su sigurni da će ta mjera, u kombinaciji s naknadom za stručno osposobljavanje, koja je povećana sa 450 na 600 EUR mjesečno i minimalnom zaradom za visokoškolce za koju je planirano povećanje sa 450 na 800 EUR, omogućiti stvaranje mnogo boljeg ambijenta za mlade ljude koji su, kako su naveli, najvredniji resurs.

Na taj način MPNI i Vlada, kako se dodaje, nastavljaju da sprovode set mjera koje se odnose na unapređenje položaja mladih, u kontinuitetu ih podstičući i motivišući i kreirajući mnogo bolje uslove za njihov život i rad.

„Jer upravo ti mladi ljudi, današnji studenti, predstavljaju ključni resurs daljeg razvoja Crne Gore kao prve naredne članice Evropske unije“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS