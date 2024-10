MPNI: Nadležni da rasvijetle slučaj ispisivanja imena učenika u podgoričkoj školi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) je, nakon informacije da je u jednoj podgoričkoj školi jedan od učenika na cedulji ispisao imena đaka te škole, alarmiralo sve nadležne institucije kako bi preduzeli mjere i kako bi se do kraja rasvijetlio taj slučaj.

Vijesti su ranije objavile da im se više roditelja roditelja obratilo navodeći da su uznemireni zbog saznanja o postojanju spiska sa imenima više đaka, a koji navodno podsjeća na tragediju iz beogradske škole “Vladislav Ribnikar” iz maja prošle godine.

Iz MPNI su rekli da toj, kao i svakoj prethodnoj prijavi čak i same sumnje da se dešava bilo koji oblik nasilja, Ministarstvo pristupa veoma odgovorno i sve informacije procesuira nadležnim organima.

“S tim u vezi, podsjećamo javnost da je za sprečavanje svakog oblika nasilja potrebna međuresorna saradnja i hitno postupanje svih aktera društvenog života, što je današnjim aktivnostima i potvrđeno”, kaže se u saopštenju.

