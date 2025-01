Mladi PES-a: DPS podriva evropsku budućnost države

Podgorica, (MINA) – Poziv lidera opozicije i predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Danijela Živkovića, da se izvrši blokada Skupštine Crne Gore i svih lokalnih parlamenata izraz je radikalne orijentacije te partije, poručili su Mladi Pokreta Evropa sad (PES).

Oni su kazali da DPS svjesno skreće udesno, s namjerom da naruši vidne rezultate na evropskom putu i opstruiše izgradnju evropske budućnosti koju mladi u Crnoj Gori priželjkuju.

“Poziv lidera opozicije i predsjednika DPS-a da se izvrši blokada Skupštine Crne Gore i svih lokalnih parlamenata izraz je nove-stare radikalne orijentacije ove partije”, naveli su Mladi PES-a.

Kako su dodali, uoči dolazećeg kongresa te partije, “formalni šef DPS-a Živković vraća partiju u krajnju desnicu, nastojeći da očuva retrogradni uticaj nekadašnjeg predsjednika”.

“Ovakvo opasno i neodgovorno djelovanje ima za cilj paralizovanje društveno-političkog života u Crnoj Gori, čije će negativne posljedice, osim građana i privrede, osjetiti i evropski put Crne Gore”, kaže se u saopštenju Mladih PES-a.

Oni su kazali da su dramatične promjene kursa, blokada institucija, bojkot posjeta evropskih partnera i odbijanje konsultacija sa evropskim institucijama, uveli DPS u “bezizlaznu spiralu samodestrukcije”.

“Generacijski san mladih da budu dio Evropske unije nema alternativu, jer upravo naša generacija svoju budućnost najjasnije vidi u evropskoj Crnoj Gori, a ne u Desničarskoj Partiji (evro)Skeptika”, zaključili su Mladi PES-a.

