Mladi ključni pokretači promjena i inovacija

Podgorica, (MINA) – Problemi koji se tiču pitanja ljudskih prava, društveno-ekonomske nejednakosti i klimatskih promjena mogu se riješiti ukoliko se mladi ujedine i uspostave međusobnu saradnju, poručio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je na otvaranju Regionalne omladinske radionice „Neksus generacija: Osnaživanje mladih i angažman za budućnost“, koju je u Podgorici organizovao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kazao da mladi nijesu samo budućnost, već i sadašnjost čitavog svijeta.

Zato je, kako je istakao Šćekić, neophodno raditi na jačanju veza između mladih na svim nivoima.

„Problemi koji se tiču pitanja ljudskih prava, društveno-ekonomske nejednakosti i klimatskih promjena mogu se riješiti ukoliko se mladi ujedine i uspostave međusobnu saradnju, uprkos svim barijerama i razlikama koje postoje među njima“, poručio je Šćekić.

Kako je naveo, potpisivanjem Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim akcijama, Vlada Crne Gore se pridružila porodici od više od 40 zemalja i shvatila je ozbiljnost tih pitanja.

„Time smo se obavezali da tim problemima posvetimo posebnu pažnju i pružimo snažnu podršku u njihovom rješavanju. Ovakva okupljanja nam daju uvid u to šta moramo kao donosioci odluka uraditi kako bismo poboljšali već postojeće stanje“, rekao je Šćekić.

Iz UNDP-a je saopšteno da su se na na trodnevnoj radionici okupili mladi lideri i liderke iz cijele Evrope i Centralne Azije, kako bi kreirali puteve ka održivoj i inkluzivnoj budućnosti.

„Osmišljen od strane mladih i za mlade, događaj teži da proširi glas mladih ljudi kao ključnih pokretača promjena i inovacija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, suočeni sa rastućim izazovima kao što su klimatske promjene, socio-ekonomske nejednakosti i smanjen prostor za društveno djelovanje, današnji mladi kreatori rješenja za budućnost.

Iz UNDP-a su rekli da „Neksus generacija“ nastoji da osnaži mlade vizionare, pružajući im alate, znanje i kontakte neophodne da utiču na politike i prakse koje promovišu održivi razvoj i društvenu koheziju.

„Radionica je platforma koja mladim liderima i liderkama omogućava da se uključe u interaktivne radionice, sarađuju i povezuju se kako bi stekli alate za rješavanje ključnih pitanja u svojim zajednicama“, kaže se u saopštenju.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova podsjetila je da istraživanje UNDP-a u Crnoj Gori pokazuje rastući međugeneracijski jaz.

Kako je navela, starije generacije smatraju da su mladi ljudi nedovoljno angažovani, motivisani i zainteresovani za društvene procese, a sa druge strane, mladi žele da se bave razvojem, ali ne smatraju da im se nudi dovoljno mogućnosti.

Paniklova je kazala da je održivi razvoj odnos prema ljudskom razvoju koji ima za cilj da zadovolji sadašnje potrebe bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Ona je dodala da, u dugogodišnjem partnerstvu sa Ministarstvom sporta i mladih, podržavaju razvoj nacionalne i lokalne omladinske politike, kao jedne od najsveobuhvatnijih i najvažnijih.

Paniklova je navela da je njihov najnoviji zajednički poduhvat nacionalna strategija za mlade za period od prošle do 2027. godine, koja definiše podršku mladima i njihov doprinos održivom razvoju, zaštiti životne sredine, miru, socijalnoj koheziji i njihovom aktivnom učešću.

„Kako bi omogućili dugoročni uticaj, podržavamo partnerstva koja koriste zajedničko kreiranje i dizajn i kolektivno razmišljanje za razvoj praktičnih i efikasnih politika, jačajući otpornost institucija, zajednica i ljudi“, rekla je Paniklova.

Rukovoditeljka Regionalnog centra UNDP-a za Evropu i Centralnu Aziju, sa sjedištem u Istanbulu, Steliana Nedera, istakla je da su mladi širom regiona Evrope i Centralne Azije na prvoj liniji suočavanja sa višestrukim izazovima današnjice.

Ona je kazala da, uprkos ovim izazovima, raste pokret mladih koji se zalažu za bolje upravljanje, inkluzivne politike i održive prakse.

„Ova radionica je dokaz vaše energije, strasti i nepokolebljive posvećenosti pokretanju promjena“, navela je Nedera.

To je, kako je dodala, platforma dizajnirana ne samo za dijalog, već i akciju.

„U cijelom regionu donosioci odluka su prepoznali i pozdravili značaj i uticaj omladinskih politika, implementirajući različite programe koji imaju za cilj da pokažu kolektivnu posvećenost podršci i osnaživanju mladih“, kazala je Nedera,

Prema njenim riječima, inovativni duh, otpornost i kreativnost mladih ljudi ključni su resursi u navigaciji u turbulentnim vremenima.

Iz UNDP-a su rekli da se tokom trodnevne radionice učesnici uključuju u sesije o ekonomskoj otpornosti, klimatskim promjenama i omladinskom liderstvu, kao i da imaju priliku da uče o uticaju na nacionalne politike i podsticanju djelovanja mladih za mir i održivost.

Radionica će, kako su kazali, biti završena inspirativnim pričama o uticaju na mlade, konsolidacijom ideja i završnom ceremonijom koja slavi doprinos mladih lidera i utvrđuje sljedeće korake za nastavak saradnje.

Iz UNDP-a su naveli da je „Neksus generacija“ pokret ka inkluzivnijoj, održivijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve.

„Okupljajući omladinske lidere i liderke iz različitih sredina, događaj teži da stvori vezu između ideja i akcija koje će odjeknuti dugo nakon završetka radionice, pokrećući kolektivnu misiju izgradnje otpornih i kohezivnih društava“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS