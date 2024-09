Mještani Bogetića: Uginule krave ukloniti ili propisno zakopati

Podgorica, (MINA) – Mještani Bogetića kazali su da će blokirati saobraćajnicu Nikšić-Podgorica ukoliko se hitno uginule krave od kju groznice, a koje su bez njihovog znanja i dozvole, zatrpane u toj mjesnoj zajednici (MZ), propisno ne zakopaju ili uklone.

Pozivaju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića i direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimira Đakovića da koliko je danas obiđu lokaciju i preduzmu sve neophodne radnje, jer je nezadovoljstvo ogromno.

Nakon revolta Župljana, eutanazirane životinje iz te MZ, odlukom nadležnih, zakopane se u Bogetićima.

Sve se, tvrdi predstavnik Savjeta MZ Bogetići Mijajlo Škuletić, desilo tokom noći bez znanja i odbrenja mještana.

“Na jutrošnjem sastanku smo dogovorili zahtjeve. Tražimo odgovor iz lokalne samouprave ko je donio odluku da na tertoriji naše MZ istovari 45 uginulih krava. Sve je to urađeno u četvrtak pod okriljem noći bez znanja mještana”, kazao je Škuletić za Radio Crne Gore.

Mještani pozivaju predstavnike Vlade i nadležnih institucija da koliko je danas obiđu spornu lokaciju i uvjere se u nepropisno porstupanje.

“Tražimo da hitno, i to u toku današnjeg dana na lice mjesta izađu ministar poljoprivrede Vladimir Joković i glavni inspektor Vladimir Đaković. Ako nam ne udovolje zahtjevu, mještani će biti prinuđeni da izađu na magistralu Nikšić-Podgorica, u Bogetićima i traže svoja prava”, kazao je Škuletić.

On je pozvao nadležne da im pomognu da riješe problem kako ne bi dolazilo do blokade puta, prenosi portal RTCG.

Iz Opštine Nikšić ranije je saopšteno da je vetrinraska inspektorka Slavica Sudžum potvrdila da parcela u Ljeskovim dolima u Bogetićima ispunjava uslove za bezbjedno odlaganje životinjskog otpada, i da je postupak uklanjanja uginulih životinja odrađen u skladu sa zakonom.

Riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu privatnog lica, a koje je dalo saglasnost da se na njegovom zemljištu izvrši zakopavanje životinja.

Mještani Bogetića tvrde da je posrijedi krivično djelo i traže da se razmotri pitanje da li fizičko lice zakonski može prodati ili dati na korišćenje zemljište pravnom licu, a da time nanosi štetu okolnom stanovništvu.

