Mitar Paunović novi portparol Demokratske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mitar Paunović izabran je za portparola Demokratske Crne Gore, saopšteno je iz te stranke.

Navodi se da je odluku, na osnovu statusa stranke, donio šef partije Aleksa Bečić.

Dodaje se da mandat Paunovću traje dokad i predsjedniku partije.

Paunović rođen je u Podgorici, student je druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

On je, kako se nvodi, na lokalnim izborima u Podgorici 2022. godine bio kandidat za odbornika u Skupštini Glavnog grada.

Za člana Odbora Demokrata Glavnog grada izabran je iste godine, a u pres centru Demokrata trenutno je angažovan na poslovima odnosa sa javnošću i digitalnog marketinga.

Na održanom trećem kongresu stranke izabran je za člana Glavnog odbora.

Kako se navodi, Paunović je više puta nagrađivan prvim mjestima na državnim i međunarodnim takmičenja u debati.

Paunović je polaznik prvog Omladinskog parlamenta Skupštine, a godinama je, kako se navodi, bio posvećen omladinskom aktivizmu u oblasti prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma, kroz projekte Delegacije Evropske unije i nevladinog sektora.

“Izborom najmlađeg portparola jedne partije u Crnoj Gori, Demokrate potvrđuju čvrstu opredijeljenost da mladi ne smiju biti dekor na političkoj sceni, već da im se treba omogućiti da direktno učestvuju u kreiranju javnih politika”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS