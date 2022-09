Misija OEBS-a nastaviće da podržava reformisanje i jačanje policije

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori nastaviće da podržava Upravu policije u reformisanju i jačanju institucije, u skladu sa preporukama OEBS-a objavljenim prošle godine, poručila je šefica Misije te organizacije Dominik Vag.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopšteno je da se Vag danas sastala sa direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom, sa kojim je razgovarala o tekućoj saradnji i novim projektima podrške crnogorskoj policiji u narednoj godini.

„Misija će nastaviti da podržava direktora policije u reformisanju i jačanju policije kao institucije, u skladu sa preporukama OEBS-a Crnoj Gori o dobrom upravljanju policijom objavljenim prošle godine”, kazala je Vag.

Ona je rekla da Misija podržava veći rad policije zasnovan na obavještajnim saznanjima, kako bi se fokusirali na prioritete, kao što su borba protiv organizovanog kriminala.

Vag je istakla da su u pripremi komunikacioni plan policije, godišnje istraživanje o percepciji policije, kao i nove aktivnosti u vezi sa trgovinom i zloupotrebom malokalibarskog i lakog naoružanja.

Ona je kazala da je povjerenje građana u policiju, koja je odgovorna i odražava sva lica društva, preduslov za izgradnju uspješnog demokratskog društva.

Brđanin je istakao tradicionalno prijateljske odnose i plodotvornu saradnju između Misije i Uprave policije, zasnovanu na partnerstvu i međusobnom povjerenju.

„To je godinama potvrđeno realizacijom velikog broja zajedničkih aktivnosti i kontinuiranom podrškom Misije kada je u pitanju unapređenje kapaciteta Uprave policije“, rekao je Brđanin.

