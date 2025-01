Misija OEBS-a cijeni rad crnogorskih novinara

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori cijeni profesionalan i posvećen rad crnogorskih novinara, kazali su iz te organizacije i poručili da su spremni da nastave sa podrškom medijskim akterima u Crnoj Gori.

Iz Misije OEBS-a čestitali su 23. januar – Dan novinara Crne Gore, koji obilježava objavljivanje nedjeljnika za politiku i kulturu „Crnogorac“ na Cetinju 1871. godine.

Oni su naglasili da države učesnice OEBS-a prepoznaju suštinsku ulogu koju mediji mogu imati u demokratskim društvima, kao i njihov snažan uticaj u borbi protiv pogrešnih shvatanja ili predrasuda.

„Misija cijeni profesionalan i posvećen rad crnogorskih novinara i spremna je da nastavi sa pružanjem podrške medijskim akterima u Crnoj Gori, uključujući i podršku njihovim naporima u razvijanju mehanizma za bezbjednost medijskih radnika, kojim bi se obezbijedio institucionalni okvir za njihovu zaštitu“, navodi se u čestitki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS