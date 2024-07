Mišel: Ključno da Crna Gora zadrži pozitivan reformski zamah

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel poručio je da je sada ključno da Crna Gora zadrži pozitivan reformski zamah i da se isporuče neophodni rezultati, ne samo riječima, već djelima svih političkih aktera.

On je, na društvenoj mreži X, naveo da je danas u Briselu imao dobar sastanak sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

“Iskrena posvećenost Crne Gore evropskom putu je fundamentalna, a dobrosusjedski odnosi jesu i ostaće ključni”, kazao je Mišel.

On je rekao da cijeni Milatovićevu predanost EU.

“Sada je ključno da se zadrži pozitivan reformski zamah i da se isporuče neophodni rezultati. Ne samo riječima, već i djelima svih političkih aktera, i u skladu sa ciljem zemlje da se pridruži EU kao sljedeća država članica”, kazao je Mišel.

