Mirković imenovan za ambasadora u SAD

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović imenovao je danas Jovana Mirkovića za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), na rezidentnoj osnovi.

To je saopšteno iz Milatovićevog kabineta.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore prethodno je dao pozitivno mišljenje na to postavljenje.

