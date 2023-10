Ministarstvo: U poslednjih godinu porast broja ljekara u javnom zdravstvu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednjih godinu, zabilježen znatan porast broja ljekara koji čine dio javnog zdravstvenog sistema, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su rekli da je taj Vladin resor, na čelu sa ministrom Dragoslavom Šćekićem, u poslednjih godinu spriječilo veliki odlazak ljekara na rad u inostranstvo i poboljšalo trend njihovog povratka u Crnu Goru.

“Kontinuirano su se gradili svi kapaciteti kako bi se uslovi rada i života naših zdravstvenih radnika poboljšali, a naš javni zdravstveni sistem postao je primamljiv za ljekare, kako iz naše države, tako i iz okruženja”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da, kao dokaz tim navodima imaju povećan broj ljekara u javnom zdravstvenom sistemu.

“Ove godine, prema podacima koje je Fond za zdravstveno osiguranje dostavio Ministarstvu zdravlja, imamo 1.969 ljekara koji čine dio našeg javnog zdravstvenog sistema”, kaže se u saopštenju.

Oni su kazali da je u prošloj godini 1.887 ljekara činilo javni zdravstveni sistem, dok je samo godinu ranije taj broj bio za 14 ljekara manje, odnosno u septembru 2021. godine 1.873 ljekara činili su dio javnog zdravstvenog sistema.

“To govori u prilog činjenici dobrog poslovanja trenutnog rukovodstva i zalaganja za građane i zdravstveni sistem menadžmenta pod rukovodstvom Ministarstva zdravlja”, naveli su iz tog resora.

Oni su kazali da je u prethodnoj godini u zdravstveni sistem uloženo preko 50 miliona EUR.

Kako su iz Ministarstva dodali, započeta je izgradnja nekoliko klinika, rekonstruisani su i adaptirani svih zdravstveni objekati, otvarene su nove jedinice Hitne medicinske pomoći u mjestima gdje ih do sada nije bilo a postojeće su rekonstruisane, a obezbijeđeni su i najsavremeniji medicinski aparati.

Prema njihovim riječima, na taj način obezbijeđeni su kvalitetni uslovi rada zdravstvenim radnicima, a samim tim stvorena je sigurnost kod građana da će im se na najefikasniji i najadekvatniji način pružiti zdravstvena zaštita.

“Cilj Ministarstva zdravlja je vraćanje povjerenja u javni zdravstveni sistem i unapređenje istog, a kao krovna institucija stojimo i uvijek ćemo čvrsto stajati uz zdravstvene radnike i njihov istrajan rad za dobrobit svakog pacijenta”, zaključuje se u saopštenju.

