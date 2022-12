Ministarstvo prati zakonski kontinuitet održavanja sjednica skupština

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) prati zakonski kontinuitet održavanja sjednica skupština i ostvarivanja prava građana u svakoj lokalnoj samoupravi, i postupaće u svakoj situaciji kada za to budu ispunjeni uslovi, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je kazao da će Vlada, kad skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze, upozoriti lokalni parlament da obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija.

Kako je naveo Dukaj, ako skupština nakon upozorenja ne uspostavi obavljanje zakonom utvrđene obaveze, Vlada će, na predlog MJU, raspustiti skupštinu i imenovati odbor povjerenika koji će preuzeti funkciju skupštine.

„MJU prati zakonski kontinuitet održavanja sjednica skupština i ostvarivanja prava građana u svakoj lokalnoj samoupravi, i postupaće u svakoj situaciji kada za to budu ispunjeni uslovi“, rekao je Dukaj.

