Ministarstvo odbrane: Krapović nije donio akt o penzionisanju Lazarevića

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović nije donio akt o penzionisanju načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora kazali su da su netačni navodi medija koji su juče objavili da je Krapović donio akt o penzionisanju Lazarevića.

“Krapović nije donio nikakav akt o penzionisanju, niti za to ima zakonske osnove”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako se dodaje, penzionisanje oficira nije u nadležnosti tog Vladinog resora.

“Već drugog državnog organa kod koga oficiri, pa i svi građani Crne Gore, ostvaruju navedeno pravo”, zaključuje se u saopštenju.

