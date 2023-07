Ministarstvo javne uprave fokusirano na razvoj novog portala elektronske uprave

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) fokusirano je na razvoj novog portala elektronske uprave i novih elektronskih usluga, saopšteno je na okruglom stolu na temu „Inovativno udruživanje u digitalnoj transformaciji na lokalnom nivou“.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, Dušan Polović, rekao je da digitalna transformacija na svim nivoima nije lak put.

Kako je naveo, ona zahtijeva prije svega prepoznavanje izazova, ključnih nosilaca promjena i na kraju dobro planiranje i koordinaciju aktivnosti koje će ubrzano mijenjati stanje u svim zadatim pravcima.

Polović je, kako je saopšteno iz MJU, kazao da je jedan od prioriteta Vlade digitalizacija procesa poslovanja kroz uvođenje modela administracije bez papira, kao i digitalizacija usluga po mjeri građana.

“MJU je fokusirano na razvoju novog portala elektronske uprave i razvoj novih elektronskih usluga odnosno uvođenje potpuno digitalnih usluga za ključne životne događaje“, rekao je Polović.

Državni sekretar MJU Dragiša Janjušević rekao je da su digitalizacija i decentralizacija komplementarni procesi u demokratizaciji jednog društva.

„Digitalizacija i decentralizacija lokalnih samouprava postavljeni su u vrhu prioriteta rada MJU od samog formiranja 43. Vlade“, kazao je Janjušević.

Projektni menadžer Kancelarije Ujedinjenih nacija (UN) za projektne usluge, Armen Čekić, rekao je da je pred tom kancelarijom i MJU dobra saradnja.

Šefica za razvoj dijeljenih sistema i razmjenu podataka Maja Dragojević predstavila je produkciono rješenje Nacionalnog sistema za elektronsko plaćanje administrativnih taksi.

Taj sistem će, kako su naveli iz MJU, omogućiti građanima da administrativne takse i naknade plaćaju elektronskim platnim karticama bez dolaska na šaltere institucija.

Iz Ministarstva su kazali da je dio današnjeg događaju bila i prezentacija „Uvođenja eUpravljanja, eUprave i pružanje eUsluga na lokalnom nivou“ predstavnika Kancelarije UN za projekte usluge Maide Jusufović i Dragana Mladenovića.

“U konstruktivnoj diskusiji predstavnici lokalnih samouprava su prepoznali važnost dijaloga na temu digitalizacije i uz podršku MJU neophodno je konkretizovati dalje ideje i projekte kroz zajedničko angažovanje, uz podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za projekte usluge – UNOPS”, navodi se u saopštenju.

