Ministarstvo finansija da uplati To Montengru 380 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz budžetske rezerve na račun nacionalne avio-kompanije To Montenegro uplati 380,16 hiljada EUR za osiguranje vazduhoplova tipa Embraer, kodnog imena Čarli.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojena je informacija o refundaciji sredstava za osiguranje vazduhoplova tipa Embraer 190-200 LR registarske oznake 40-AOC (Čarli/Charlie).

Kako se dodaje, nacionalna avio kompanija je za račun Vlade platila „ground risk” premiju za navedeni vazduhoplov i time zaštitila interes države i sačuvala njegovu tržišnu vrijednost, s obzirom na to da je država vlasnik vazduhoplova.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da iz budžetske rezerve na račun društva uplati 380.162 EUR za osiguranje vazduhoplova”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta odluka o izmjeni odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Saudijske Arabije.

“U odluci se riječi „direktnim čarter letom“ zamjenjuju se riječima „avio letom“ jer su naknadne analize pokazale su da će se tom izmjenom ostvariti veći efekti za crnogorsku privredu, prvenstveno turističku”, navodi se u saopštenju.

Vlada je na sjednici usvojila i informaciju o kreditnom zaduženju privrednog društva „Pošta Crne Gore“kod NLB banke u visini od 1.868.755,22 EUR, u cilju finansiranja investicije kupovine Centralizovanog integrisanog poslovnog informacionog sistema.

U raspravi je, kako se dodaje, istaknuto da će nabavka tog informacionog sistema omogućiti razvoj novih i modernizaciju postojećih usluga Pošte i doprinijeti da se poslovanje tog privredog društva uskladi sa savremenim trendovima u oblasti poštanskih usluga.

Vlada je usvojila informaciju o statusu realizacije projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara, i prihvatila sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između vlada Crne Gore i Kine.

“U diskusiji je naglašeno da se očekuje da glavni projekat bude pozitivno revidovan u prvoj polovini ove godine, nakon čega će se steći uslovi za pokretanje procedure izbora izvođača, kao i početak radova do kraja godine”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je istaknuto da je Ambasada Kine dostavila novi (treći) sporazum o privredno-tehničkoj saradnji kojim se Vladi obezbjeđuje bespovratna pomoć u iznosu od 20 miliona RMB koja će se koristiti za projekat rekonstrukcije Mosta na Đurđevića Tari i druge projekte.

Na sjednici je usvojen i predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade, Elektroprivrede Crne Gore i kompanije Chayton Capital u pogledu stvaranja okvira za razvoj, strukturiranje, finansiranje i implementaciju investicionog plana u pogledu industrijske infrastrukture u Pljevljima.

“Opština Pljevlja se, kao industrijski i energetski centar Crne Gore, već duži niz godina suočava sa problemima vezanim za očuvanje životne sredine ali i nemogućnošću valorizacije baznih sirovina koji se nalaze na njenoj teritoriji”, rekli su iz Vlade.

Taj memorandum, kako se dodaje, ima za cilj da obezbijedi okvir za razvoj, strukturiranje, finansiranje i implementaciju investicionog plana u pogledu industrijske infrastrukture u Pljevljima.

“Chayton Capital će raditi na razvoju plana modernizacije segmenata energetske proizvodnje Termoelektrane Pljevlja, te razvoju koncepata izgradnje fabrike cementa, fabrike gipsanih ploča, fabrike inovativnih prefabrikovanih građevinskih elemenata i postrojenja za reciklażu, tretman otpada i biomasu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je izdala urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ iz Podgorice na dvije lokacije u Bogetićima, u Nikšiću.

Iz Vlade su rekli da je konstatovano da je podnosilac zahtjeva pribavio sve potrebne saglasnosti od nadležnih institucija i organa čime su ispunjeni uslovi za izdavanje urbainstičko-tehničkih uslova.

