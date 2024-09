Ministar ne utiče na dinamiku rada Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova ne utiče na dinamiku rada policije, osim što insistira na neselektivnosti u postupanju, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su, povodom izjava dijela javnosti o aktivnostima Sektora za borbu protiv kriminala, rekli da ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nije vršio pritisak kada će se sprovesti realizacija bilo kojeg hapšenja.

“Uprava policije kroz svoje zakonom definisane nadležnosti, a u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, samostalno preduzima planirane mjere i radnje i, isključivo po nalogu državnog tužioca, pristupa realizaciji predmeta i hapšenju osoba za koje postoje osnovi sumnje da su izvršile određena krivična djela”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su planirane aktivnosti i realizacije predmeta unaprijed definisane i ograničene u skladu sa zakonskim mogućnostima državnog tužilaštva i Uprave policije, bez obzira kada će se održati neki izborni proces.

“U odnosu na osobu koja je uhapšena zbog stavljanja na teret povrede izbornih prava, i iznijetih stavova dijela političkih predstavnika da ministar vrši pritisak na dinamiku postupanja policije, kako bi prikrio da je ta osoba kupovala lične karte za potrebe njegovog i drugih političkih subjekata koji su na vlasti, a u skladu sa prethodno navedenim, odbacujemo takve tvrdnje kao neistinite”, poručili su iz policije.

Oni su naveli da operativna saznanja upućuju na to da se radi o “trgovini ličnim kartama iz prethodnog perioda”.

“I to ne za potrebe političkih subjekata koji su trenutno na vlasti”, dodaje se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS