Milović: Nijesam znao da upustvo Vlade važi i za tehničke greške

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da nije dobio specifično uputstvo od Vlade da se ne smiju prihvatiti amandmani koji ispravljaju tehničku grešku u tekstu pravosudnih zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Milović je reagovao nakon to je Vlada večeras, na elektronskoj sjednici, odlučila da, umjesto njega, predstavnik u radu parlamenta prilikom razmatranja predloga izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću bude potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

Prema saznanjima Vijesti, to je navodno učinjeno jer je Milović prihvatio amandman Socijaldemokrata (SD) na predlog izmjena Zakona o državnom tužilaštvu bez konsulatacije sa Vladom.

Milović je, u objavi na mreži X, naglasio da nije dobio specifično uputstvo od Vlade da se ne smiju prihvatiti amandmani koji ispravljaju tehničku grešku u tekstu zakona.

“Iz medija sam saznao za uputstvo koje se odnosi generalno na neprihvatanje amandmana bez saglasnosti Vlade, ali ne i da to važi za one koji ispravljaju tehničke greške”, naveo je Milović.

On je pojasnio da je, u konkretnom slučaju, prihvatio amandman, a potom i svi poslanici, koji je ispravljao tehničku grešku u tekstu zakona.

“Jer sam bio uvjeren da takve ispravke ne potpadaju pod uputstvo koje se odnosi na sadržinske amandmane koji bi mijenjali ili dopunjavali suštinu napisanog”, naveo je Milović.

On je istakao da prihvaćeni amandman ni na koji način nije ugrozio kvalitet teksta zakona, niti dobijanje IBAR.

“Oba rješenja su dobila zeleno svjetlo od Evropske komisije, pa je samo tehnički ispravljeno da isto piše u oba zakona”, rekao je Milović i dodao da će sve ostalo oko te situacije razjasniti u narednim danima.

