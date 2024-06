Milović: Nijesam dao ostavku, razrješenje nadležnost Skupštine

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović poručio je da nije podnio ostavku Vladi i dodao da je njegovo razrješenje nadležnost Skupštine.

Pokret Evropa sad (PES) ranije je pozvao Vladu da prihvati ostavku Milovića.

Milović je u objavi na platformi X podsjetio da je pozvao premijera Milojka Spajića da, shodno članu 105 stav 3 Ustava Crne Gore, Skupštini podnese predlog za njegovo razrješenje.

“Nijesam dao ostavku Vladi, pa je logično da Vlada ne može da prihvata nešto što ne postoji”, rekao je Milović.

Kako je kazao, tu se radi o nadležnosti Skupštine, jer ne želi da liši parlament prava da odlučuje i građane da čuju obje strane.

“IBAR je prekinuo šutnju, sada ide period istine. Dužni smo to građanima i Crnoj Gori, ja nemam šta da krijem”, zaključio je Milović.

