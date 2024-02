Milović isključen iz PES-a, Mujović predložen za člana Predsjedništva

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović je većinom glasova članova Predsjedništva isključen iz Pokreta Evropa sad (PES), saopšteno je iz te partije.

“Pozicija Milovića u Vladi Crne Gore biće otvorena uoči planirane rekonstrukcije, a u skladu sa ostvarenim rezulatatima u oblastima vladavine prava i evropskih integracija”, naveli su iz PES-a.

Oni su kazali da je za novog člana Predsjedništva predložen ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

Predlog Predsjedništva će se, kako se navodi, razmotriti na nadležnim partijskim organima.

“Predsjedništvo je konstatovalo ostavku zamjenika predsjednika PES-a Jakova Milatovića i da Radinka Ćinćur više i zvanično nije dio organa Pokreta”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da je Izvršni odbor na današnjoj sjednici konstatovao da su zbog kršenja odredbi Statuta, raspušteni odbori u Podgorici i Baru.

Odbor Glavnog grada, kako su podsjetili iz PES-a, nije zasijedao više od godinu.

