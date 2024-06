Milović: Cilj izmjena zakona nije smjena Novovića

Podgorica, (MINA) – Cilj izmjena Zakona o državnom tužilaštvu koje se tiču sastava Tužilačkog savjeta (TS) nije smjena glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, već uspostavljanje ravnoteže između uglednih pravnika i državnih tužilaca, poručio je ministar pravde Andrej Milović.

Iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora ranije danas su kazali da su zabrinuti da bi izmjene Zakona o tužilaštvu mogle dovesti do smjene Novovića.

Milović je u reagovanju naveo da je riječ o neutemeljenoj političkoj kampanji.

“Predložene izmjene Zakona o Državnom tužilaštvu koje se tiču sastava TS nemaju za cilj smjenu Novovića, već je fokus na uspostavljanju ravnoteže između uglednih pravnika i državnih tužilaca”, naveo je Milović u objavi na društvenoj mreži X.

On je kazao da je, u skladu s preporukama Venecijanske komisije, predviđeno povećanje broja tužilaca u TS sa četiri na pet, dok se broj uglednih pravnika smanjuje sa pet na četiri.

“Sva državna tužilaštva će biti ravnomjerno zastupljena, čime se osigurava nepristrasnost i transparentnost u radu Tužilačkog savjeta”, istakao je Milović.

On je dodao da te izmjene podržava i Evropska komisija, što potvrđuje njihov značaj za jačanje pravosudnog sistema.

“Cilj Ministarstva pravde je unapređenje efikasnosti i transparentnosti pravosuđa kroz ozbiljan i odgovoran rad”, rekao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS