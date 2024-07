Milatović: Vraćanje mandata građanima častan način razrješenja političke krize

Podgorica, (MINA) – Vraćanje mandata građanima častan je i ispravan način razrješenja političke krize u Glavnom gradu, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović i poručio da u demokratiji niko ne bi trebalo da se plaši izbora.

Skupštini Glavnog grada, glasovima većine odbornika, u srijedu je skraćen mandat, pa će u Podgorici na jesen biti održani vanredni lokalni izbori.

Milatović je u obraćanju dostavljenom medijima naveo da je dobro što je razriješena evidentna politička kriza koja je postojala u Glavnom gradu, tako što je mandat vraćen građanima Podgorice.

“Mislim da je to jedan častan i ispravan način razrješenja političke krize koja već dugo traje”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je politička kriza postojala i prije raskola u Pokretu Evropa sad i da već duži period Glavni grad nije mogao da izabere drugog zamjenika gradonačelnice Podgorice.

Milatović je podsjetio i da je došlo do prekompozicije u skoro svim parlamentarnim subjektima dosadašnje parlamentarne većine.

“Vraćanje mandata građanima je jedan častan i ispravan izlaz iz ove političke krize, koja je takođe uticala na dobro funkcionisanje i brojnih gradskih službi, a sve nauštrb kvaliteta života građana i građanki u Glavnom gradu”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, u demokratiji niko ne bi trebalo da se plaši izbora.

“Jer plašiti se izbora znači plašiti se suda građana o vašem dosadašnjem radu. Ko je radio dobro – biće nagrađen od građana. Ko je radio loše – biće kažnjen od tih istih građana”, rekao je Milatović.

On je kazao da će građani u narednom periodu imati jasan izbor.

„Na jednoj strani nacionalističko-populistički blok oličen u sadašnjoj Vladi, koja je nastala kao rezultat trulih kompromisa i političke trgovine sitnih partijskih interesa, i čiji su akteri u prethodnom periodu pokazali djelovanje suprotno državnim interesima”, kazao je Milatović.

On je dodao da postoji i blok oko i dalje nereformisane Demokratske partije socijalista.

„A na drugoj strani će se iskristalisati građanski blok, blok centra, blok pristojne Crne Gore koju podržava najveći broj građana”, poručio je Milatović.

