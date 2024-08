Milatović: Vlast mora prestati da se ponaša antidržavno i antievropski

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je na sceni praksa antievropskog donošenja zakona bez javnih konsultacija, kazao je predsjednik države Jakov Milatović i dodao da će, što prije takvo ponašanje prestane, država brže napredovati ka Evropskoj uniji (EU).

On je to kazao nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen na marginama bezbjednosnog foruma Globsec u Pragu.

„Razgovarali smo o trenutku u kome se Crna Gora sada nalazi, o momentu koji postoji u Briselu u smislu našeg ubrzanog evropskog puta, i složili smo se da zaista ovaj trenutak ne smijemo propustiti“, rekao je Milatović.

On je dodao da su razgovarali i o brojnim izazovima koji postoje na tom putu, o urušenim odnosima sa Hrvatskom.

„Nažalost, moram da kažem da to nije dobro, da su određeni postupci čiji smo bili svjedoci u proteklih par mjeseci narušili naše dobrosusjedske odnose s Hrvatskom i mislim da to nije dobar put naprijed“, kazao je Milatović.

On je rekao da je sa Fon der Lajen razgovarao o brojnim izazovima u dijelu dodatne politizacije crnogorske javne administracije.

„Ovdje prije svega mislim na Zakon o obrazovanju kojim se izbor direktora u školama opet stavlja u ruke ministra, Zakon o unutrašnjim poslovima gdje se dodatno zapošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji diskreciono daje na odlučivanje ministru“, naveo je Milatović.

Sa Fon der Lajen je, kako je rekao, razgovarao i o stanju u javnom servisu, o Zakonu o Radio Televiziji Crne Gore, o Zakonu o inspekcijskim poslovima, „o jednoj lošoj praksi antievropskog donošenja zakona bez javnih konsultacija“.

„Takvo ponašanje nije dobro, ono je antidržavno i antievropsko. I što prije takvo ponašanje prestane, to ćemo brže napredovati ka EU”, poručio je Milatović nakon sastanka.

On je kazao da je najveća bojazan da se država, zbog pomenutih izazova, udaljila ili makar usporila na evropskom putu.

„Mislim da za to treba da postoji jedna politička odgovornost u zemlji. Ko je odgovoran u Crnoj Gori za narušavanje dobrosusjedskih odnosa sa zemljom članicom EU? To javnost mora da dobije odgovor“, naveo je Milatović.

Milatović je rekao da javnost mora da zna ko je odgovoran u Crnoj Gori za donošenje zakona protivno i suprotno evropskoj praksi, bez javnih i bez konsultacija sa Evropskom komsijom koji kao takvi, prema njegovim riječima, dodatno politizuju javnu upravu.

On smatra da je to pogrešno i da će, što prije prestane takvo ponašanje, Crna Gora brže napredovati ka EU.

„A čini mi se da trenutno od ključnih političkih aktera u Crnoj Gori nema dovoljno svijesti o takvoj vrsti potrebe“, kazao je Milatović.

