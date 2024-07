Milatović: Većina pokazala odnos prema evropskoj perspektivi

Podgorica, (MINA) – Lideri partija parlamentarne većine nedoslaskom na današnji sastanak pokazali su odnos prema evropskoj perspektivi Crne Gore, kazao je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da je želio da predstavnicima vladajućih partija ukaže na greške i štetu koju nanose državnom interesu.

Milatović je novinarima ispred Vile Gorica, nakon razgovora sa liderima dijela parlamentarnih partija, rekao da je situacija složena nakon otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela i drugih politickih dešavanja u državi.

Milatović je istakao da mu je žao što se dio partija nije odazvao pozivu za sastanak.

“Mislim da su time pokazali odnos prema evropskoj budućnosti Crne Gore”, rekao je Milatović.

Kako je rekao, sastanak je bio konstruktivan i predstavnicima partija je prenio utiske sa posjete Briselu u utorak.

Milatović smatra da je organizovanje sastanka bio odgovoran potez.

“Evropska perspektiva je najvažniji vanjskopolitički prioritet Crne Gore i začudjen sam odnosom parlamentarne većine prema evropskim integracijama, koji su pokazali i današnjim nedolaskom na sastanak”, rekao je Milatović.

Milatovič je ocijenio da je situacija u vezi evropskog puta zabrinjavajuća.

„Opet apelujem na donosioce odluka da ne reletivizuju stvari, da ne umanjuju značajn određenih svojih postupaka, jer to nije odgovoran pristup i način na koji se treba ponašati prema građanima“, rekao je Milatović.

Kako je rekao, svi moraju biti svjesni da je prvi čovjek EU odložio posjeti Crnoj Gori.

„U trenutku kad je posjeta trebalo da predstavlja krunu zajedničkog djelovanja svih

političkih aktera po pitanju dobijanja pozitivnog IBAR-a“, rekao je Milatović.

On je naveo da je, samo dva dana nakom dobijanja IBAR-a, u Skupštini donijeta odluka koja u ovom trenutku šteti državnim interesima.

„Premijer Milojko Spajić je ranije u intervjuu kazao da takva odluka šteti državnim interesima Crne Gore, a onda njegova partija usvaja tu odluku koja, prema njegovim riječima, šteti drzavnim interesima“, naveo je Spajić.

On je pitao kako mogu uraditi nešto što šteti državnim interesima.

„Mislim da je to krajnje neodgovorno ponašanje. Šta su onda određeni politički akteri, uključujući predsjednika Vlade, spremni da urade na štetu državnih interesa Crne Gore, znajući su stvari koje se rade na štetu državnih interesa“, rekao je Milatović.

Upitan o porukama opozicije da treba organizovati vanredne parlamentarne izbore, Milatović je rekao da su danas na sastanku razgovarali o trenutnoj situaciji u državi.

„Ja sam želio da i u razgovoru sa parlamentarnom većinom ukažem na greške koje trenutno rade i štetu koju nanose državnom interesu“, naveo je Milatović.

On je istakao da danas nijesu razgovarali o mogućim izlazima iz teške situacije.

Upitan da prokomentariše navode da je organizovanjem sastanka izašao iz svojih ustavnih nadležnosti, Milatović je rekao da predsjednik države ima najveći politički legitimitet u drzavi, jer je direktno biran od građana da ih u skladu sa Ustavom predstavlja u državi i inostranstvu.

„Nedolazak na razgovor i dijalog je loša poruka koja je poslata demokraksom razvoju i evropskoj perspektivi Crne Gore“, zaključio je Milatović.

