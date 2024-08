Milatović uručio akreditivna pisma novoimenovanim ambasadorima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović uručio je akreditivna pisma novoimenovanim ambasadorima Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Mađarskoj – Jovanu Mirkoviću, Draganu Tufegdžiću, Zoranu Miljaniću i Čedomiru Fuštiću.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je primio novoimenovane ambasadore, čestitao im izbor na važnu dužnost za Crnu Goru i poželio uspjeh u obavljanju diplomatske misije.

„Istakao je da je od početka mandata insistirao na važnosti popunjavanja diplomatske mreže, ocijenivši negativnim po međunarodni ugled naše zemlje to što se tek nakon više od dvije godine desio pomak na tom planu“, navodi se u saopštenju.

Milatović je rekao da očekuje da će ambasadori tokom svog mandata dati dodatan doprinos u cilju ostvarenja vanjskopolitičkih ciljeva zemlje, punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, kredibilnog članstva u NATO-u i dobrosusjedskih odnosa.

„Ambasadori su istakli da je privilegija predstavljati našu zemlju i da će tokom trajanja diplomatskih mandata raditi na unapređenju odnosa Crne Gore i država u kojima obavljaju svoju misiju“, kaže se u saopštenju.

