Milatović: Ulazak Crne Gore u EU do 2028. godine realan cilj

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore da postane članica Evropske unije (EU) do 2028. godine je ambiciozan, ali i veoma realan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na sastanku sa članovima Radne grupe Savjeta EU za proširenje (COELA).

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je u razgovoru sa diplomatama iz 27 država članica Unije, koji borave u radnoj posjeti zvaničnoj Podgorici, razmijenio mišljenja o napretku koji je Crna Gora ostvarila u pregovaračkom procesu i daljim obavezama usmjerenim na završetak procesa i pristupanje EU.

On je kazao da je evropska integracija Crne Gore “priča veća od same zemlje, svjetlo na kraju tunela i pozitivan signal za zemlje regiona da je proces pristupanja moguć”.

“U aktuelnom geopolitičkom trenutku proces proširenja EU je važan za bezbjednost samog kontinenta i da Crna Gora treba da iskoristi šansu i “otvoreni prozor” u Briselu, sprovede neophodne reforme i postane 28. država članica Unije”, istakao je Milatović.

On je podsjetio a u tom kontekstu Crna Gora ima komparativnu prednost imajući u vidu njenu veličinu, činjenicu da je članica NATO-a, ekonomski najnaprednija, da već koristi euro kao valutu.

Kako je dodao Milatović, Crna Gora usklađuje zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku sa EU, otvorila je pregovore u svim poglavljima, zatvorila tri, a do kraja godine očekuje zatvaranje još 4 poglavlja.

Milatović je evropske integracije nazvao “glavnim pokretačem reformi u zemlji”, i kazao da je cilj postići istinsku demokratiju uz punu političku i institucionalnu stabilnost.

On je kao izazove označio oblast vladavine prava, reformu javne uprave i strukturne reforme u oblasti ekonomije.

Milatović je ukazao da kvalitet usvojenih zakona ne prati zahtjevnu dinamiku EU pregovora, i da je proces njihovog donošenja često netransparentan i neinkluzivan, zbog čega je iskoristio svoju ustavnu nadležnost i dio vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

On je rekao da današnji sastanak vidi kao prirodni nastavak intenzivnog političkog dijaloga sa EU na najvišem nivou, koji dolazi nakon mog nedavnog susreta sa novoizabranom predsjednicom Evropske komisije, Ursulom Fon der Lajen.

“Ovo je prilika da ponovim, sa pozicije predsjednika Crne Gore, svoju maksimalnu i nepokolebljivu posvećenost EU agendi i pregovorima o pristupanju i prilika da još jednom izrazim očekivanje da će tokom mandata novoformirane EK politika proširenja, kao najuspješnija politika EU, ostati u vrhu agende”, saopštio je Milatović.

Predstavnici država članica EU ocijenili su da je dobijanje pozitivnog IBAR-a i mogućnost zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja do kraja godine važan korak za Crnu Goru, koju vide kao uzor drugim zemljama kandidatima u procesu pristupanja.

Oni su iskazali punu podršku ubrzanju reformi kako bi Crna Gora ispunila sve obaveze i postala sljedeća članica EU.

Članovi COELA su istakli da Crna Gora može računati na nastavak finansijske, tehničke i ekspertske pomoći na evropskom putu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS