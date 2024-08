Milatović: U Petnjici se brižljivo čuva temeljna vrijednost našeg društva

Podgorica, (MINA) – U Petnjici se brižljivo čuva i baštini temeljna vrijednost crnogorskog društva – multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sklad, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao Dan opštine Petnjica predsjednicima opštine i Skupštine opštine, Samiru Agoviću i Mehmedu Adroviću, odbornicima i svim stanovnicima.

„U Petnjici se brižljivo čuva i baštini temeljna vrijednost našeg društva – multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sklad“, naveo je Milatović.

Ta mlada crnogorska opština, kako je rekao, posjeduje brojne potencijale za razvoj poljoprivredne i turističke djelatnosti.

Milatović je kazao da bihorski kraj, zahvaljujući bogatoj kulturnoj baštini i prirodnim resursima, prepoznat po gostoljubivosti vrijednih domaćina i domaćica, ima potencijal da značajno doprinese cjelokupnom razvoju crnogorskog sjevera.

„Da bi to ostvarili potrebna je snažnija podrška državnih vlasti kako bi realizacijom ključnih infrastrukturnih projekata, otvaranjem novih radnih mjesta i intenziviranjem investicionih aktivnosti, Petnjica postala mjesto iz kojeg se više neće odlaziti“, navodi se u čestitki.

Prema riječima Milatovića, brojna petnjička dijaspora, promocijom i ulaganjima u rodni kraj, može dati dodatnu vrijednost tom mjestu i pozicionirati ga na mapi glavnih turističkih destinacija sjevera Crne Gore.

To će, kako je dodao Milatović, doprinijeti sveukupnom društveno-ekonomskom prosperitetu.

„Uz najbolje želje i uvjerenje da će Petnjica biti mjesto u koje se sa zadovoljstvom vraća i ostaje, svim građankama i građanima Petnjice još jednom upućujem najsrdačnije čestitke povodom Dana opštine”, navodi se u čestitki Milatovića.

