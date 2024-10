Milatović u Dubrovniku: Politiku devedesetih ostaviti u prošlosti

Podgorica, (MINA) – Dubrovnik je prije 33 godine pretprio značajna stradanja i razaranja, čemu je doprinijela i tadašnja politika Crne Gore, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović tokom posjete tom gradu i poručio da politiku devedesetih treba ostaviti u prošlosti.

Milatović je, nakon šetnje Dubrovnikom, na mreži X objavio da iz tog grada želi da pošalje poruku dobrosusjedske saradnje.

On je kazao da Dubrovnik predstavlja dragulj hrvatskog primorja i da je jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih centara na Mediteranu.

Milatović je rekao da je prije 33 godine taj grad bio žrtva tragičnih ratnih dešavanja u kojima je pretrpio značajna stradanja i razaranja, čemu je doprinijela i tadašnja politika Crne Gore.

“Važno je da politiku devedesetih ostavimo iza nas i da, oslobođeni zabluda i skupo plaćenih grešaka iz prošlosti, koračamo naprijed prema zajedničkoj evropskoj budućnosti”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS