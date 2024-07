Milatović: Takmičenje na OI vrhunac napornog rada

Podgorica, (MINA) – Takmičenje na najznačajnijoj sportskoj smotri na svijetu, Olimpijskim igrama, ogromno je dostignuće i vrhunac napornog rada, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i dodao da je za razvoj vrhunskog sporta neophodna i sistemska podrška države. On je to rekao u rezidenciji predsjednika na Cetinju, gdje je organizovan ispraćaj crnogorskih sportista na Olimpijske igre u Pariz. Milatović je rekao da su crnogorski sportisti po peti put, nakon obnove nezavisnosti, dio najveće smotre svjetskog sporta. “Olimpijske igre, više nego bilo koja druga manifestacija, očuvale su uvjerenje da, ako sanjamo velike snove i ako uložimo trud i napor da svoj talenat dovedemo do vrhunca, svi imamo jednake šanse da budemo pobjednici u životu”, rekao je Milatović. On je dodao da u tome vidi najveći značaj Olimpijskih igara – u ostvarenju ideala kome čovječanstvo teži, da su svi ljudi zaista jednaki. Prema riječima Milatovića, učešće na Olimpijskim igrama je trenutak o kojem generacije sportista sanjaju, koji je vodilja mladim sportistima, a privilegija samo rijetkima. “Za razvoj vrhunskog sporta, kakav se predstavlja na Olimpijskim igrama, neophodna je i sistemska podrška države i temeljna i strateška briga o nacionalnim sportskim interesima”, poručio je Milatović. On je kazao da je takmičenje na najznačajnijoj sportskoj smotri na svijetu ogromno dostignuće i vrhunac napornog rada, neprestane žrtve i čelične volje sportista. “Vaša borba, trud i zalaganje na svakom treningu, svaka kap znoja, svaka borba sa sopstvenim granicama, već je pobjeda koja se mjeri izvan svih medalja i priznanja”, kazao je Milatović. Prema njegovim riječima, zato je svaki sportista koji se takmiči na Olimpijskim igrama inspiracija i idol mladim generacijama u svojoj zemlji. “Među više od deset hiljada sportista iz preko 200 država – vama je pripala čast da pronesete ime svoje Crne Gore”, rekao je Milatović. On je kazao da nema trunku dileme da će crnogorski sportisti to uraditi na najbolji mogući način – hrabro, časno i do posljednjeg atoma svoje snage i svog umijeća. “Draga Danka, dragi Milivoje, Vaši dosadašnji sportski rezultati potvrđuju da ste zaslužili privilegiju da se, za deset dana, na otvaranju Olimpijskih igara, u vašim rukama, pred očima cijelog svijeta, vijori crnogorski barjak”, dodao je Milatović. On je crnogorskim olimpijcima poželio sreću. “Želim vam je srećan put u Pariz, da dostojno branite boje Crne Gore i da uživate u ovom ljetu koje ćete pamtiti cijeloga života”, rekao je Milatović. Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović rekao je da je “ovo trenutak koji obilježava godine posvećenosti i žrtvovanja, napornog rada i treninga, velikih uspjeha, ali i velikih odricanja”. “Zato, dragi sportisti i sportistinje, danas slavimo ne samo vaš put ka Parizu, već i duh i otpornost koji definišu svakoga od vas”, kazao je Simonović. On je kazao da je učešće crnogorskih sportista na Olimpijskim igrama dokaz nesolomljivog duha naroda Crne Gore. “Duha koji odbija da se povuče, koji teži veličini i koji pronalazi snagu u jedinstvu i otpornosti”, kazao je Simonović. On je podsjetio sportiste da pravi duh olimpijskih igara leži ne samo u pobjedi, već i u radosti takmičenja, prijateljstvu među sportistima i slavlja nezmjero bogatstvo. “Zato na ovom putovanju držite glavu visokoj i uživajte u svakom trenutku, bilo u pobjedi ili porazu. Samo dajte sve od sebe i vaši napori i vaš duh će uvijek biti slavljen”, rekao je Simonović. On je kazao da će crnogorski sportisti u COK-u uvijek imati čvrst i pouzdan oslonac.

