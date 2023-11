Milatović: Što prije sprovesti imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Vlada i parlament bi do kraja godine morali da preduzmu prave korake po pitanju imenovanja u pravosuđu, jer bi to mnogo značilo za ubrzanje evropskog puta Crne Gore, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je novinarima u Njemačkoj kazao da smatra da je njegova posjeta toj državi bila više nego uspješna.

Milatović je kazao da su se on i njemački predsjednik Frank Valter Štajnmajer saglasili da Crna Gora može i treba da bude prva naredna članica Evropske unije (EU).

On je dodao da je Štajnmajeru predstavio ambiciozni plan da Crna Gora bude članica EU do 2028. godine, i da mu je objasnio korake kako do toga da se dođe.

„Saglasili smo se da bi i Vlada i nova Skupštine Crne Gore do kraja ove godine morale da pokažu korake u pravom pravcu kada su u pitanju imenovanja u pravosuđu, što bi bio veliki korak na našem evropskom putu“, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, njemački glas je veliki u EU.

„Mislim da je i moja posjeta zvaničnom Berlinu jedan značajan korak na tom putu“, dodao je Milatović.

On je kazao da je poziv da posjeti Berlin u okviru prvih šest mjeseci njegovog mandata, poruka sama po sebi.

„To je poruka koja pokazuje povjerenje u rad koji smo u prethodnom periodu imali u Crnoj Gori, u posvećenost evroatlantskim integaracijama države“, rekao je Milatović.

On je naveo da se sastao sa Istočnim odborom njemačke privrede i da su postavili ambiciozan cilj, da se trenutna robnu razmjena, koja je na nivou od 300 miliona EUR, u narednih par godina izdgne na nivo od pola milijarde EUR.

Njemački investitori, kako je kazao Milatović, žele da vide i čuju vladavinu prava.

On je naveo da je i u tom smislu donio pozitivnu poruku iz Crne Gore – da je reforma pravosuđa u fokusu i Vlade i Skupštine.

„Još jednom akcenat, i kada je u pitanju naša Vlada i Skupština, da se imenovanja u pravosuđu što prije dese“, istakao je Milatović, dodajući da bi to značilo puno za ubrzanje evropskog puta.

On je kazao da su razgovarali i o ulozi Crne Gore na Zapadnom Balkanu i saglasili se da bi učlanjenje Crne Gore u EU moglo da bude najveći mogući dobar signal ostatku regiona da se reforme isplate.

„Kao i da upravo crnogorska priča može da bude uspješna priča, koja je potrebna i EU u ovom vrlo složenom geopolitičkom trenutku“, dodao je Milatović.

On je kazao da je jako zadovoljan razgovorima koje je imao.

„Dobio sam obećanje od njemačkog predsjednika da će uzvratiti posjetu, da će se to desiti možda već naredne godine, što su opet sjajne vijesti kada je u pitanju Crna Gora i naša pozicija u okviru međunarodne zajednice“, rekao je Milatović.

