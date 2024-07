Milatović sjutra na samitu Evropske političke zajednice

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće sjutra na samitu Evropske političke zajednice, koji se održava u palati Blenhaim, rodnoj kući Vinstona Čerčila, pored Londona.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, samit će okupiti oko 50 evropskih lidera, koji će razgovarati o najvažnijim izazovima sa kojima se Evropa danas suočava, od rata u Ukrajini do ilegalnih migracija i bezbjednosne saradnje.

“Milatović će, zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, biti kopredsjedavajući okruglog stola Odbrana i osiguravanje demokratije”, navodi se u saopštenju.

Milatović će, kako su rekli iz njegovog kabineta, tokom samita imati i niz bilateralnih sastanaka sa brojnim evropskim liderima, a prisustvovaće i prijemu koji organizuje Kralj Čarls III.

U saopštenju se navodi da će samitu Evropske političke zajednice prvi put prisustvovati i predstavnici NATO-a, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope.

“Čime se demonstrira važnost jedinstva kao odgovor na sukobe i nestabilnosti unutar i blizu evropskih granica, koji podjednako utiču na interese Velike Britanije i evropskog kontinenta”, kaže se u saopštenju.

Milatović je do sada učestvovao na sastancima Evropske političke zajednice u Kišinjevu i Granadi.

