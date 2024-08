Milatović proglasio šest i vratio dva zakona na ponovno odlučivanje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović proglasio je šest zakona, a dva je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, saopštili su iz njegovog kabineta.

Kako su naveli, Milatović je vratio parlamentu na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru.

Milatović je proglasio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o popisu poljoprivrede za 2024. godinu.

On je proglasio i Zakon o potvrđivanju ugovora između vlada Crne Gore i Luksemburga o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbjegavanja, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, kao i Zakon o šumama.

Kako je saopšteno, u odnosu na Zakon o šumama, uzevši u obzir širok spektar ovlašćenja koja se daju novoformiranom preduzeću koje će njima gazdovati, Milatović je ukazao na važnost dobre implementacije i dobrog upravljanja kako bi se umanjili rizici potencijalne zloupotrebe tog preduzeća u političke stvrhe i u cilju partijskog zapošljavanja.

Naglašeno je da je potrebno da tim preduzećem upravljaju stručne osobe kako bi ono radilo na racionalnom korišćenju i očuvanju značajnog šumskog bogatstva države, čime bi prelazak sa dosadašnjeg koncesionog modela na novi model državnog preduzeća dao željene rezultate.

Iz kabineta Milatovića rekli su da je on vratio na ponovno odlučivanje zakonske akte kojima se gasi Uprava za inspekcijske poslove, a inspekcije vraćaju u sastav resornih ministarstava.

Milatović je, u obrazloženju odluke, naveo da je takvo rješenje potrebno još jednom sagledati, sa aspekta potrebe da se osigura visok stepen profesionalnosti i nepristrasnosti inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

“Imajući u vidu činjenicu da će najveći broj inspekcija, shodno usvojenom rješenju, organizaciono biti pozicioniran u okviru ministarstava nadležnih za pojedine upravne oblasti i da su ministri nesumnjivo politički izabrana lica, postoji visok stepen rizika od dodatne politizacije tog izuzetno važnog segmenta rada državne uprave“, stoji u obrazloženju upućenom parlamentu.

Navodi se da bi se, primjenom usvojenog koncepta, o žalbama na rješenja koja su donesena u postupku vršenja inspekcijskog nadzora odlučivalo unutar istog državnog organa – ministarstva, čime se dovodi u pitanje dvostepenost postupka.

Milatović je istakao da je bilo nužno osigurati kvalitetnu participaciju zainteresovane javnosti u pripremi predmetnih zakona, u skladu sa propisima koji uređuju postupak sprovođenja javne rasprave u pripremi javnih politika.

